茨城県守谷市のトンネルで頭から血を流した50歳の男性が見つかり、その後、死亡した事件で警察は、無免許で軽自動車を運転しひき逃げしたとして会社員の男を逮捕しました。【映像】血を流して倒れている男性が見つかった現場の様子堀米響容疑者（27）は6日、守谷市を通る県道のトンネル内で軽自動車を免許のない状態で運転し、会社員の外山龍教さん（50）をはねてその場から逃走し、死亡させた疑いが持たれています。警察に