【女子ボートレーサー・インタビュー森陽多（２０＝長崎）後編】――勝率アップのために取り組んでいることは森ホント勝率なんですよね〜。前期と前々期がほとんど変わらなくて…。調整面ですかね。ホントに調整が合ったら、自分の思い切ったレースができるんです。でも、まだ先輩に聞いたりしないと調整も合ったりしない。自分でも考えてやったりはしてるんですけど、なかなか合わせ切れなくて…。自分で試して合わなくて