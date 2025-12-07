丸亀警察署 7日午前5時半ごろ、丸亀市新田町のアパートで「火事です」と別の部屋に住む住民が119番通報しました。 消防が約1時間半後に火を消し止めましたが、木造2階建てアパートが半焼したほか、アパートの南側に駐車していた軽自動車の一部が焼けました。 アパートには4部屋あり4世帯が暮らしていますが、全員逃げ出して無事でした。 警察は、1階の部屋から火が出たとみて火事の原因を調