◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（６日、カナダ・ケロウナ）女子１次リーグ第２戦で、８大会連続の五輪出場を目指す女子日本代表はスキップ・吉村紗也香、サード・小野寺佳歩、セカンド・小谷優奈、リード・近江谷杏菜、リザーブ小林未奈のフォルティウスが臨み、ドイツを８―６で下して、開幕２連勝を飾った。８チームが総当たりの１次リーグで６日の第１戦・米国戦は、８―４で白星スタートを切っていたフ