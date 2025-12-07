花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、2025年1月に限定発売し、たくさんの好評と再販希望の声が寄せられた「sweet melt collection メルト モイストシャンプー ＆モイストトリートメント カカオフレグランス」を、2025年11月8日よりホリデーシーズン仕様の新パッケージで数量限定発売しました。シリーズ累計出荷本数*1 550万本突破の「melt（メルト）」から大好評の、“あまくとろける、カカオフレグランス”がホリデーシ