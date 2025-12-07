甲状腺ホルモンの過剰分泌は皮膚や筋肉組織にも影響を与え、外見上の変化や身体機能の低下として現れることがあります。これらの症状は患者さん自身が鏡を見たときや、日常動作を行う際に気づくきっかけとなります。ここでは皮膚と筋肉に関連する具体的な症状について見ていきます。 監修医師：久高 将太（琉球大学病院内分泌代謝内科） 琉球大学医学部卒業。琉球大学病院内分泌代謝内科所属。市中病院で初期研修を修了後、予