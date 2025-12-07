乳がんは乳腺組織の細胞ががん化して起こる悪性腫瘍で、特に女性に多い病気として知られています。初期段階では症状がほとんどなく、自覚が難しいため、定期的な乳がん検診が非常に重要です。本記事では、乳がんの基本的な仕組みや分類、進行に伴う症状について、「高崎乳腺外科クリニック」の吉田先生にお聞きしました。 監修医師：吉田 崇（高崎乳腺外科クリニック） 1992年に山梨医科大学（現 山梨大学医学部）卒業後、埼