●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 12/5終値 決算期 1ホテルレジＲ6.57 74,70025/11 2ＩＮＶ6.52 65,20025/12 3サムティＲ6.11114,40026/01 4いちごホテル6.07125,20026/01 5東海道リート5.87112,90026/01 6産業ファンド