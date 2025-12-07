北海道・旭川中央警察署は2025年12月6日、いずれも旭川市在住で農業関連会社に勤務する男女3人（30～40代）を詐欺の疑いで逮捕しました。3人は共謀の上、農林水産省が公募するスマート農業機械の導入などに関わる補助金を騙し取ろうと考え、2024年4月4日から10日までの間、農林水産省北海道農政事務所に対し、内容虚偽の納品書や納品事実のない農業ドローンの画像ファイルを送信して補助金の交付を申請し、同月2