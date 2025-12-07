働き始めると、スリムな体を維持するのが難しくなり、知らない間に体重が増えていくと感じている人も多いかもしれない。では、そうなってしまうのは何が原因なのだろうか？中国青年報が伝えた。湖北省の武漢市第三病院の従沢偉医師によると、長期間にわたりハードな仕事をしていると、副腎皮質からホルモンの一つであるコルチゾールが過度に分泌されるようになり、脳が「虐待されている」と判断し、「サバイバルモード」に切り替わ