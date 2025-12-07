静岡県伊東市役所＝10月学歴を巡る問題で静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が失職したことに伴う市長選が7日告示された。出直し選に臨む田久保氏、元職小野達也氏（62）＝自民推薦、元市議杉本憲也氏（43）＝国民推薦＝ら過去最多の9人が立候補を届け出た。学歴問題を巡る対応の是非が主な争点となる。投開票は14日。混戦が見込まれ「有効投票総数の4分の1」に達した候補がいなければ、公選法に基づき再選挙となる。田久