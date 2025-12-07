3年連続の開催となるボートレース住之江の「第40回グランプリ」は16〜21日の6日間で覇を競う。大一番を前に、今年もGP戦士18人に特別連載「金冠への道」で意気込みを聞く。▽新田雄史（11位、4年ぶり5回目）28歳でSGタイトルを初奪取した逸材も、気づけば40歳。今年ここまで10Vと優勝を積み重ね、レーサーとして成熟期に入った。「調子も良くて、いい年だったと思います。40歳にして成長中というか、伸びしろは若干あったの