【女子ボートレーサー・インタビュー森陽多（２０＝長崎）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは森父がずっとボートレースが大好きで、私が小さい時からレース場に連れて行ってくれたんです。物心ついてから、じゃないけど、身近に普通にある存在だった。父から「なったら？」って言われてたし、ペアボートにも乗ったりして「大好き！」みたいになって「もうこれしかないんじゃない？逆に！？」みたいになってま