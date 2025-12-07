歌手の渡辺美里（５９）が、デビュー４０周年をエネルギッシュに駆け抜けている。１１月まで約８か月続いた、全国２９か所を巡るツアーを完走。２４日には大ヒット曲「ＭｙＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」などを収録したベストアルバム「ＵＬＴＲＡＰＯＰ」を発売する。国内女性ソロ歌手初のスタジアム公演となる埼玉・西武球場（現ベルーナドーム）でのライブなど、時代を彩ってきた歌姫に迫った。（堀北禎仁）４０年間を振り返