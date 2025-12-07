歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が6日、インスタグラムを更新。誕生日の朝の出来事を明かした。この日、誕生日を迎えた團十郎は「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」とつづり、長女市川ぼたん（14）と、長男市川新之助（12）からのサプライズ、「HAPPY 48 BIRTHDAY」とバルーンで飾られた窓を公開した。この投稿に「お誕生日おめでとう御座います。素敵なお子様達になりましたね」「お誕生日おめで