モデルの滝沢眞規子（47）が6日、インスタグラムを更新。ゴールドコーデを披露した。滝沢は「VALENTINOの新作DeVain Bag」とつづり、ゴールドの衣装でゴールドのバッグを手にした姿を公開した。この投稿に「マキタキサンバ」「ゴージャス」「石油王！」「ギラギラにかっこいい」などのコメントが寄せられている。