7日未明、茨城県日立市の木造2階建ての住宅で火事があり、2人が死亡しました。死亡したのはこの家に住む、高齢の夫婦とみられています。警察や消防によりますと、7日午前3時半すぎ、茨城県日立市で近隣住民から「火事です。家の近くから煙が出ています」と119番通報がありました。火が出たのは、木造2階建ての住宅で、およそ4時間後に消し止められましたが、全焼しました。現場の住宅からは、2人が救助され、搬送先の病院で死亡が