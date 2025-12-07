ＴＢＳ系「サンデーモーニング」が７日放送され、高市政権での財政改正について特集した。番組では、ガソリン暫定税率廃止や、住宅ローン減税の延長、年収の壁のさらなる引き上げ、ＮＩＳＡの対象年齢の拡大など減税メニューを伝えた。一方で税収減に伴う財源については、企業への税制優遇措置や補助金のムダの削減、出国税の引き上げなどとし、減収に比べて規模感は小さいと報じた。また、国債の価格が下落し、下落によって