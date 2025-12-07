俳優の中尾明慶（37）が6日、インスタグラムを更新。「ここだけの話」を、写真を添えて打ち明けた。中尾は「実はここだけの話」と書き出し、「顔の左側のほうが少しだけ自信あります」とつづり、道端のベンチに座る姿を公開し、「良い週末を」と呼びかけた。この投稿に「イケメン」「どの角度からも素敵」「真正面からでも素敵ですよ」「どうしてこんなイケオジになってきたんですか？」などのコメントが寄せられている。