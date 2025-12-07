令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日から新宿バルト9ほかで全国期間限定上映され、2026年6月10日にBlu-ray＆DVDが発売となる。オリコンニュースでは、ショウマ・ストマック／仮面ライダーガヴ役の知念英和、辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役の日野友輔にインタビューを実施。大団円となった『仮面ライダーガヴ』のラストや、宮部のぞみが演じ