6日、ヨルダン川西岸ベツレヘムの聖誕教会前の広場で点灯されたクリスマスツリー（共同）【ベツレヘム共同】イエス・キリストの生誕地とされるヨルダン川西岸のパレスチナ自治区ベツレヘムで6日、巨大なクリスマスツリーが3年ぶりに披露され、点灯式が開かれた。2023年の自治区ガザでの戦闘開始後、ツリー設置を控えていた。イスラエル軍は今年10月の停戦発効後もガザで攻撃を続けており、住民は早期の情勢安定を願った。聖誕