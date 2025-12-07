元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が6日までにインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「ズートピア2レッドカーペットを歩かせていただきました！」と報告、ドレス姿を披露した。「まっすぐ世界を良くしたいジュディに、ニックがブレーキもアクセルもかけられる。この関係性が本当に素敵で、応援したくなります。どのキャラクターも個性があって、気付けばズートピアの世界に入り込んでいました。ディズニー