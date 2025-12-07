しばらく帰って来ないと思っていた飼い主さんが思いがけず早くおうちに帰ってきたら、わんちゃんはどのような反応を見せてくれるのでしょうか？そんな光景が、248万再生超えの注目を集めることに。おうちに帰ってきた飼い主さんを見たわんちゃんの姿には、「キュンとしました♡」「家から出たくなくなっちゃう」とコメントが寄せられることとなりました。 【動画：忘れ物をしたので、家に帰った結果→犬が玄関で…あまりにも