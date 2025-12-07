本来は「厳禁」のSAでの待ち合わせNEXCO東日本は2025年12月4日、東北道の佐野SA（サービスエリア）下り線にて、長距離輸送における「ドライバー交替」の本格運用に向けた実証実験を、昨年度に引き続き実施すると発表しました。佐川急便と協力し、2025年12月16日から2026年3月19日まで行われます。 【え…！】これがホントは「SAの厳禁行為」実証実験です（写真）この「ドライバー交替方式」は、1つの輸送工程を複数のドライバ