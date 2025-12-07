テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』（毎週金曜後6：50※一部地域を除く）が5日に放送され、レアな高級ブランド品が登場した。【写真】「楽しそう！」高嶋ちさ子が公開した『ザワつく！』メンバーの忘年会今回は「買取スペシャル」と銘打ち、貴金属やブランド品などをさまざまな品物を扱う買取専門店に持ち込まれた品々の買取額を当たるクイズが出題された。そこで、高嶋ちさ子も「ちょっと分かんない」と驚くエルメスのハ