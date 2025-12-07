6日午後、佐賀県伊万里市で、道路を横断していた自転車が乗用車にはねられる事故があり、自転車を運転していた75歳の女性が死亡しました。警察によりますと、6日午後7時前、佐賀県伊万里市木須町の国道で、乗用車が道路を横断していた自転車をはねました。この事故で、自転車に乗っていた伊万里市黒川町の池田ひろみさん（75）が、頭を強く打って病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。乗用車を運転していた45歳の女性に