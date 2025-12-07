香港で7日、議会選挙の投票が始まりました。しかし民主派の立候補は事実上、排除されているほか、先月、起きた高層マンション火災により市民の関心は低く、投票率の低下も指摘されています。香港の議会にあたる立法会の議員選挙の投票は7日朝から始まりました。90議席のうち市民が直接選挙で選べるのは20議席で、前回の2021年から立候補には政府に忠誠を誓う“愛国者”と認められる必要があり、政府に批判的な「民主派」は事実上、