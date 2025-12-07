葵祭や時代祭で活躍する京都府警の平安騎馬隊が今秋から馬の維持費を賄うためのクラウドファンディング（CF）を始めた。物価高に伴い飼料代や馬ふんの処理費が高騰し、財源がひっ迫しているためで、府警は「馬のおまわりさんが健康に活動できるように協力してほしい」としている。【写真】牧草を食べる「大江号」。円安の影響で、牧草などの飼料価格が高騰している同隊は1994年に平安遷都1200周年を記念して設立。「愛宕号」「大江