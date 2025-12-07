タレントの高橋みなみ（34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。AKB48の“戦友”と3ショットを披露した。4日から開催の東京・九段下の日本武道館で開催の「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」に出演した高橋。「ユニット曲では派生ユニットの卒業生が多く出演する日ということもあり『フレンチ・キス』『Not yet』『ノースリーブス』の楽曲も現役メンバーと一