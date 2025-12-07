7日午前9時31分ごろ、大分県、宮崎県、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、大分県の佐伯市、宮崎県の西都市、高鍋町、川南町、門川町、宮崎美郷町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、都城市、