新日本プロレス「練習生」ウルフアロンが７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフは、来年１・４東京ドームでのデビュー戦で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬのＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑戦する。ウルフは「ＮＪＰＷ」の黒いＴシャツに身を包んで出演。胸の筋肉を動かすパフォーマンスを見せ、デビュー戦へ出演者から「必殺技とか考えてきて