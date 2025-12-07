資さんが運営するうどん店「資さんうどん」では12月11日より、「牛すき鍋フェア」を期間限定で開催する。「牛すき鍋うどん 小ライスセット」同フェアでは、「牛すき鍋うどん」が登場。調合した濃い目の割下と味甘辛く煮込んだ牛肉、モチモチ食感のうどんを合わせている。具材には、春菊や白ねぎ、玉ねぎなどの野菜や椎茸、厚揚げのほか、サクサクに揚げたごぼ天もついている。単品(990円)のほか、小ライスセット(1,045円〜)も用意