◇米女子ゴルフツアー最終予選会第2日（2025年12月6日アラバマ州マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643、パー71）第2ラウンドが行われ、西村優菜（25＝スターツ）はフォールズCを71で回り、通算6アンダーで7位につけた。フォールズCで69だった桜井心那（21＝ニトリ）が5アンダーで9位、72の渋野日向子（27＝サントリー）は3アンダーで18位だった。クロッシングCで74の伊藤二花（2