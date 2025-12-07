[12.6 ブンデスリーガ第13節 ライプツィヒ 6-0 フランクフルト]ブンデスリーガ第13節が6日に開催され、MF堂安律が所属する7位フランクフルトは敵地で2位ライプツィヒに0-6で敗れた。堂安は3-4-2-1のシャドーで先発出場。後半23分までプレーした。首位独走のバイエルンを追いかけるライプツィヒは前半5分に先制。FWコンラッド・ハーダーが裏への飛び出しからGKの頭上を越すヘディングシュートを決めた。前半31分にはMFクリス