[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]「昨シーズンまで柏レイソルは降格争いに苦しんでいました。そういう意味でも今シーズンこのような形でシーズンを終わることを多くの方々が予想していなかったと思います。にもかかわらず、このような素晴らしいシーズンを過ごすことができたのは選手たちのおかげですし、このスタイルのおかげだったと思います」就任1年目で、昨シーズンの17位から2位までチームを引き上げたリカルド・ロド