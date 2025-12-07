元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子アナウンサーとの佐賀旅の様子を投稿した。自身のインスタグラムで「佐賀県に行きました」と題してつづり始めた。「呼子のイカは美味しいし、温泉湯豆腐アイスは絶品だしチームラボは綺麗だし、温泉は染み渡りました。ドライブもずっと楽しかったですうふふ」と記して、日本テレビの水卜麻美アナウンサーと“女子旅”した