俳優・妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第9話が7日に放送される。ドラマの内容が同日に開催される「G1チャンピオンズC」の“ヒント”につながるとネットで話題となっている。10月12日から放送が始まった日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。豪華なキャストと競馬界からのサプライズ出演で盛り上がりを見せている。豪華出演者やストーリーが感動を呼んでいる同ドラマ。