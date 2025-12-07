メ～テレ（名古屋テレビ） 自由に遊んだり食事を楽しんだりする、障害のある子どもと保護者の居場所を、3人の子どもを育てる母親が作りました。 名古屋市昭和区にある施設、「つなぐキッチン おおきなおうち」。 中をのぞいてみると…。 「こんばんは、お邪魔します。大にぎわい！小さなお子さんからお母さん、お年寄りまで、たくさんの人であふれてますね」（鈴木アナウンサー） この日は月に1回、地域の親