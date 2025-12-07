アブダビGP自動車レースのF1今季最終戦・アブダビGPは6日に予選が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得。角田裕毅も10番手につけた。来季は正ドライバーを外れる角田は、逆転での5連覇を狙う同僚をアシストする走りも。海外ファンの涙を誘っている。3回目のフリー走行、ピットレーン走行中にアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）にぶつけられ、マシンの横っ腹にダメージを受ける