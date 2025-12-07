元小結・遠藤の北陣親方、竹縄親方（元関脇・栃乃洋）、三段目の栃登（春日野）、可貴（追手風）が６日、石川・能美市にある能登半島地震の被災者と交流した。被災者にユニクロのヒートテックを渡して特製のちゃんこ鍋を振る舞った。引退発表後、地元凱旋となった北陣親方は「本日は皆さんとお会いするのを楽しみにしてまいりました。楽しく交流できたらと思います」と地元に戻ってきた喜びと、被災地への想いを口にした。横