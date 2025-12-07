2026年北中米W杯（カナダ、アメリカ、メキシコによる初の3カ国共同開催）1次リーグの組み合わせ抽選会が、日本時間の6日午前2時からアメリカの首都ワシントンで開催された。元日本代表主将DF吉田麻也に来季J1復帰の長崎移籍説！出場機会確保で2026年W杯参戦の青写真出場国が32から16増の48となった北中米W杯は「4チーム.12組」に分けて1次リーグが行われる。試合数も64から104に大幅増。各組1、2位チームに各組3位の成績上位8