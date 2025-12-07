【永田町番外地】#55【写真】“令和の田中真紀子”的・加藤鮎子こども政策相の「ブラック伝説」元夫めぐる口論で安倍元首相ドン引きの過去自民内に“オンナ石破茂”と陰口される政治家がいる。かつて初の女性首相誕生が期待されていた野田聖子元総務相のことだ。野田の言動が、高市自維連立政権のやることなすことにイヤミったらしく絡んでくる近頃の石破前首相の振る舞いに重なって見えるからだろう。公明党の連立離脱表明直