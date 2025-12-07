第2次世界大戦終戦から80年の今年。数々の激戦を生き抜いた奇跡の不沈駆逐艦を描いた「雪風YUKIKAZE」、終戦終結を知らずに木の上で2年間“孤独な戦争”を続けた2人の兵士を映し出した「木の上の軍隊」など、節目の年に合わせた戦争映画が公開されてきた。その末尾を飾るのが、12月5日から上映しているアニメーション映画「ペリリュー 楽園のゲルニカ」である。【写真】「731」「雪風 YUKIKAZE」…戦後80周年を映画と共に考える