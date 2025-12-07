上田綺世の4ゴール、1PK奪取で大勝オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、現地時間12月7日に行われたエールディビジ第34節のPECズウォレ戦（6-1）に先発出場し、驚異の4ゴールを記録した。この活躍について、オランダ紙「NU.nl」は「フェイエノールトは上田の4ゴールに助けられ、PECを大きな数字で打ち破った」と報じ、上田が達成した偉業に言及している。上田は前半だけでハットトリックを達成するなど