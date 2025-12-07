6日、米カリフォルニア州での国防関連会合で講演するヘグセス国防長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は6日、カリフォルニア州で開かれた国防関連会合の講演で、同盟・友好国に対して「役割を果たしてもらう。もはやただ乗りは許さない」と述べ、防衛費増額を求める方針を示した。国防総省が近く公表する見通しの国家防衛戦略に反映されるとみられる。ヘグセス氏は、国防総省が重視する分野として（1