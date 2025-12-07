ノーベル賞の授賞式に出席するため、ストックホルムを訪れている日本人受賞決定者2人が、ノーベル博物館で椅子にサインする恒例行事に臨みました。【映像】英語で記者会見をする坂口氏大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授は6日、ノーベル博物館でカフェの椅子にサインし、自身の研究にゆかりのある記念品を寄贈しました。生理学・医学賞に選ばれた坂口さんは、カロリンスカ研究所で共同受賞者の2人と