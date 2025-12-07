元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が7日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。11月の台湾有事に関する高市早苗首相（64）の国会答弁を巡り日中間の緊張が高まっていることに言及した。7日で、台湾有事に関し武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市首相の国会答弁から1カ月となった。中国全土で習近平指導部の意向に忖度し、政治や経済、文化などのあらゆる分野で日本外しが拡大している。