無印良品で買うか悩んでいた、2,000円近くする竹製のざる。先日ダイソーを訪れると、なんと竹ざるが330円（税込）で売られていました！しかも、無印の商品の大サイズよりも大きな、30cmサイズで実用性抜群！洗った食器を乾かしたり、干し野菜作りにうってつけです。手作り品ならではの個体差も味があって素敵♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：竹ざる丸（約33cm）価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅33×奥行33×