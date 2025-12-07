こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイク初心者さんが苦手だと思いがちなのが眉メイク。今回は初心者でも簡単な眉メイクの正しい順番をご紹介します。眉メイク初心者さんでもこの順番で仕上げれば垢抜け眉に仕上がるので試してみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら?眉の毛がまばらな時はアイブロウパウダーで隙間を埋めておく眉の毛の隙間が目立つと整って見えにくいので最初に眉の毛がある