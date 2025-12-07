ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、「イルミネーションビアガーデン」を11月1日から2026年3月31日まで開催する。キャンドルカラーのイルミネーションを配したロビーや中庭を舞台に、オーダービュッフェスタイルの料理とクラフトビールを楽しめる冬限定のイベントで、新メニュー「やわらかく煮込んだ牛バラ肉」や「タコのアヒージョ」、あぐー豚や美ら島豚ソーセージなど沖縄食材を使用したメニュー、シークヮー